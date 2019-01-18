Что делать, если стало скучно в сексе: советы эксперта

Эти советы помогут разжечь огонь в постели, даже если вам кажется, что там стало совсем холодно.

Украинцы ставят секс в собственной жизни не на первое, не на второе и даже не десятое место. Потребность наших сограждан в сексе — аж на 17-м месте. Такие неутешительные данные обнародовали недавно социологи.

Поэтому эксперт Елена Кузьмич рассказала, что делать, если стало скучно в сексе, передает ТСН.

1. Пойдите на свидание. Когда пара живет вместе долгое время, романтика первых лет жизни забывается, быт затягивает, а поэтому первый способ, который способен "разогреть" ваши интимные отношения — это свидания.

Но есть одно важное условие — на него следует выбираться не вместе. Например, пусть прекрасная половина пары придет с работы раньше, примет ванну или душ, наденет красивое белье и отправится на свидание, хорошенько пофантазировав. Потому что если вы будете выбираться вместе, то традиционно будете подгонять друг друга и будет ругаться, а этого нам как раз не нужно.

Во время свидания избегайте разговоров о политике, деньгах, оценках детей в школе и бытовых вещах, лучше вспомните, какие книги или фильмы вы любите и как давно вы просто гуляли вместе или ходили в какой-то поход. Не обязательно такое свидание заканчивать сексом, но если страсть все же вспыхнет, то — вперед.

2. Следующий наш шаг касается белья. Сходите на закупы нежного шелка, пикантного кружева или удобного хлопка (необходимое подчеркнуть). Но сходите по белье вместе и превратите это на чувственную игру в кабинке для переодевания. Или же устройте целый "эротический показ мод", прислушиваясь к комментариям консультантов в магазине.

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3. Очередной пункт нашего списка — совместный поход в секс-шоп. Да-да, здесь нечего стесняться, а вот улучшить качество секса и преодолеть серость в постели помогут именно эротические принадлежности. Начиная с приобретения коврика для твистера и заканчивая гаджетами для секса.

И еще один сексшопный совет — приобретите качественный лубрикант, он точно никогда не будет лишним в амурных делах.

4. Если кто-то любит что-то "погорячее", то к вашему вниманию — совместный просмотр порно. Видео, которое будет выбрано в соответствии с вашими предпочтениями, позволит разогреть вас с первых минут просмотра.

5. И последний, но не по значению пункт нашего секси-списка — это искренние разговоры. Ведь физическому контакту должна предшествовать встреча душ.

За ежедневной беготней, к сожалению, этот контакт теряется. Если же мы будем знать предпочтения, страхи и определенные убеждения партнера в постели и отношениях, то нам будет легче добыть "искру" из наших тел.

Ранее ученые выяснили, что средняя продолжительность занятий сексом у молодых родителей сокращается до 2 минут 15 секунд.