Одну котлету в неделю посоветовали есть ученые для здоровья и сохранения планеты

Предложенные учеными пищевые нормы предусматривают изменения в традициях питания почти повсюду в мире.

Группа ученых разработала рекомендации по питанию, воплощение которых имеет целью здорово прокормить 10 млрд человек (прогноз населения 2050 года), уменьшив при этом ущерб для планеты.

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Международный медицинский журнал Lancet обнародовал результаты двухлетней работы специального коллектива 37 авторов EAT-Lancet Commision, которые рекомендуют в питании отдавать предпочтение овощам, фруктам и другой растительной пище и ограничивать потребление мяса и других продуктов животноводства, передает Голос Америки.

“То, как продукты производят, и как их потребляют, а также, какую часть из них теряют, или расходуют очень влияет на состояние здоровья и людей, и планеты”, - подчеркивают ученые, указывая, что нездоровое питание приводит к 11 млн смертей ежегодно.

Воплощение рекомендаций должно улучшить здоровье людей, которые плохо питаются, а также изменить пищевую индустрию, в частности интенсивное выращивание скота, которое вызывает опустошение дикой природы, подталкивает глобальные изменения климата и стало серьезным источником загрязнения окружающей среды.

“Переход на здоровое питание к 2050 году потребует значительных изменений в диетах. Глобальное потребление фруктов, овощей, бобовых и орехов необходимо удвоить, а потребление таких продуктов как красное мясо и сахар нужно сократить на 50%. Питание, основанное на растительной пище и с меньшей долей продуктов животного происхождения приносит пользу и здоровью, и окружающей среде”, - подчеркивает один из авторов исследования, профессор Уолтер Уиллетт из Гарвардского университета.

Еще один ведущий автор отчета - шведский профессор Иоганн Рокстрам подчеркивает, что “глобальное производство пищевых продуктов угрожает стабильности климата и выносливости экосистем. Оно является одним из крупнейших факторов в разрушении окружающей среды”.

Что есть, чтобы быть здоровым?

Авторы исследования EAT-Lancet Commision составили таблицу с дневными рекомендациями в граммах:

1. Цельное зерно (пшеница, рис, кукуруза и прочее) - 232 гр.

2. Овощи - 300 гр.

3. Фрукты - 200 гр.

4. Молочные продукты - 250 гр.

5. Корнеплоды или крахмалистые овощи (картошка и прочее) - 50 гр.

6. Белки: Говядина, свинина, баранина - 14 гр., куриное мясо - 29 гр., яйца - 13 гр., рыба - 28 гр., бобовые - 75 гр., орехи - 50 гр.

Жиры: ненасыщенные масла - 40 гр., насыщенные масла 11,8 гр.

Углеводы - 31 гр.

Предложенные учеными пищевые нормы предусматривают изменения в традициях питания почти повсюду в мире.

Жители стран Европы и Северной Америки должны были бы резко уменьшить потребление мяса.

Согласно подсчетам в США, например, потребление красного мяса нужно уменьшить более чем на 80%, а в Европе более 70%.

В странах Восточной Азии надо было бы уменьшить потребление рыбы, а в африканских и некоторых других странах лучшим для здоровья считают уменьшение в рационах доли крахмалистых корнеплодов, например, касави.

Интенсивное сельское хозяйство, особенно животноводство стало крупным источником выбросов так называемых парниковых газов, в частности метана и оксида азота, а также крупным потребителем питьевой воды и нефтепродуктов в виде горючего и искусственных удобрений.