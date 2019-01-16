Названа новая польза голодания

Голодание способно восстановить нарушенные циркадные ритмы и оказать защитный для здоровья эффект.

Голодание может ускорить метаболизм в организме и защитить его от возрастных изменений. Также оно благотворно сказывается на циркадных ритмах, тем самым способствуя увеличению продолжительности жизни.

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Данные выводы были сделаны в ходе исследования с участием лабораторных мышей, которых подвергали 24-часовым периодам голодания, передает Cell Reports.

У животных при этом наблюдалось снижение потребления кислорода, дыхательного коэффициента и количества расходуемой энергии, но эти эффекты обратимы при повторном приеме пищи.

Наблюдение продемонстрировало, что голодание снижает активность белков BMAL1 и REV-ERBα, участвующих в регуляции суточной работы организма.

По словам ученых, умеренное голодание позволяет восстановить работу внутренних часов в случае, если они они оказались "сбиты".

Ранее американские ученые выяснили, что что химические соединения, вырабатываемые организмом при голодании и ограничении калорий, оказывают омолаживающий эффект.