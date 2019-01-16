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Популярный метод борьбы со старением не действует - ученые

13:40, 16 января 2019
Зарубежные новости
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Витамин D не помогает в борьбе со старением / zeenews.india.com

Ученые опровергли полезность одного из методов борьбы со старением - приема витамина D в виде пищевых добавок, который принимают пожилые люди.

Как говорится в новом исследовании, прием витамина D в пожилом возрасте не увеличивает прочность костей и не уменьшает риск травмоопасных падений, передает MedicalXpress.

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В исследовании приняли участие 4тысячи человек в возрасте 70 лет и старше. Все добровольцы были разделены на несколько групп в зависимости от принимаемой ими дозы витамина D. Его вводили в организм раз в месяц в течение года (300, 600 или 1200 микрограмм в зависимости от группы). 

Оказалось, что между тремя группами, в которых принимали витамин D, не было никакой разницы, независимо от принимаемых доз.

По словам ученых, у пожилых людей наблюдается дефицит витамина D, однако высокие дозы не оказывают дополнительного эффекта.

Напомним, по мнению научных специалистов, старение начинается в 39 лет, но для большинства его самые первые симптомы оказываются незаметными.

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Теги: #ученые#старение