Диагноз по фото: нейросеть научилась распознавать генетические болезни (видео)

На этапе тестирования система DeepGestalt неоднократно превосходила докторов.

Американская компания FDNA разработала программу DeepGestalt – система научилась распознавать генетические заболевания по фотографии, используя алгоритм так называемого глубокого обучения.

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Исследование FDNA было опубликовано в журнале Nature Medicine, передает Би-би-си. Искусственный интеллект изучил около 17 тыс. изображений людей с генетическими заболеваниями, чтобы на основании полученных знаний ставить диагноз по фотографии человека.

На этапе тестирования система DeepGestalt неоднократно превосходила докторов.

Однако виртуальный тест возможно сделать без согласия человека, нарушив тем самым его право на конфиденциальность личной информации.

Поэтому систему DeepGestalt планируют сделать доступной только для клиентов медицинских учреждений.