Названо условие долголетия

По словам исследователей, роль долгожителей, которые передают гены долголетия по наследству, могут играть не только родители, но также тети и дяди.

Группа сотрудников Лейденского университета в Нидерландах под руководством докторанта Нильса ван ден Берга в новом исследовании пришла к выводу, что шансы человека на наследование генов, связанных с долголетием, повышаются, если в семье есть долгожители, включая не только родителей, но и других родственников, таких как тети и дяди.

Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications, передает Naked Science.

Используя базы данных Университета штата Юта и голландской провинции Зеландия, исследователи проанализировали родословные почти 315 тысяч человек более чем из 20 тысяч семей начиная с 1740 года. По их словам, чем больше у человека родственников-долгожителей, тем меньше его вероятность умереть в сравнительно молодом возрасте.

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Согласно данным, у тех, чьи родители могут считаться долгожителями, риск умереть на 31% ниже, чем у других их сверстников, чьи родители не жили слишком долго. В качестве долгожителей ученые рассматривали тех, кто попал в 10 процентов людей с самой высокой продолжительностью жизни из всей выборки. Более того, риск ранней смерти для этого человека снижается, даже если в группу входят не родители, а его тети и дяди. Поэтому, по словам Ван ден Берга, в семьях, имеющих долгожителей, родители могут передавать гены долголетия своим детям, даже если внешние факторы не позволяют им самим войти в эту группу. Полученные в ходе исследования данные подтверждают идею о том, что у человека действительно есть гены долголетия, считает ученый.

Исследователи долгое время искали гены, связанные с долголетием, но их гораздо труднее определить, чем гены для какой-либо болезни, говорит профессор кафедры молекулярной эпидемиологии в Лейденском университете и соавтор исследования Элин Слагбоом.

Ранее сообщалось, что Украина к 2040 году со 109-го места опустится на 127-е по продолжительности жизни. Но это не значит, что жить станет хуже. Просто средний рост украинского долголетия будет не таким стремительным, как у стран-конкурентов — с сегодняшних 72,2 до 74,5 года.