Названы самые сильные виды боли

"Мы составили "болевой" рейтинг, включив в него самые сильные виды боли, которые только может испытать человек", - констатировали ученые.

Сотрудниками Института анестезиологии и исследования боли при Стэнфордском университете (США) был составлен рейтинг самых сильных видов боли.

В него вошли хронические боли, с которыми человек оказывается неспособен справиться самостоятельно, без приема препаратов, или взять их под контроль, передает MedikForum.

Боль от воспаления тройничного нерва. Она стала лидером мрачного рейтинга. Как отмечают специалисты, женщины в своих отзывах о боли, вызываемой воспалением тройничного нерва, характеризуют ее как превосходящую болевые ощущения при родах.

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Боль от старых травм. Контролировать такую боль невозможно – она способна возникнуть в любое время. По словам медицинских специалистов, люди недооценивают последствия когда-то полученных травм, тогда как они способствуют поражениям тканей и суставов, ускоряют развитие дистрофических изменений в них. Особенно опасно, если травмы повторяются, или имеются перегрузки, переохлаждения – может развиться воспалительный процесс, разрушающий ткани.

Боль, связанная с онкологическими заболеваниями. Боль испытывает каждый второй пациент онкологов, до 80% пациентов при этом сталкиваются с сильной болью. Причинами болевого синдрома могут быть непосредственно поражение опухолью болевых рецепторов или нервов, а также лечебные манипуляции. Ученые сообщили, что даже при стойкой ремиссии после химиотерапии при раке в конечностях могут сохраняться сильные боли.