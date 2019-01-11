Обнаружена неожиданная опасность ухода за зубами

PFAS являются потенциально опасными для здоровья человека из-за своих токсичных свойств.

Ученые выяснили, что зубная нить содержит пер- и полифторалкиловые вещества (PFAS), которые могут быть токсичны для человека.

Анализ нитей 18 различных марок продемонстрировал, что уровни фтора указывают на то, что PFАS часто используется в качестве покрытий, говорится в опубликованном в журнали Nature исследовании.

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Это первое исследование, которое показывает, что использование зубной нити, содержащей PFAS, связано с более высокой нагрузкой на организм этими токсичными химическими веществами.

Однако исследователи подчеркивают, что эти результаты не должны восприниматься как убедительное доказательство того, что наличие PFAS в зубной нити приводит к проблемам со здоровьем – по крайней мере, само по себе.

PFAS являются потенциально опасными для здоровья человека из-за своих токсичных свойств: они могут накапливаться в биологических тканях, угнетая иммунную систему, вызывая рак почек и яичек и увеличивая риск бесплодия.

Ранее сообщалось, что чистка зубов дважды в день может предотвратить импотенцию. Учёные выяснили, что плохая гигиена полости рта почти в три раза увеличивает риск эректильной дисфункции.