Ученые нашли зависимость между "пивным животом" и риском развития Альцгеймера

Ученые пришли к выводу, что избыточный жир, особенно в районе живота, может быть связан с уменьшением размера мозга.

Британские ученые из Университета Лафборо нашли опасную зависимость между "пивным животом" и риском развития болезни Альцгеймера.

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Как сообщает Daily Mail, ученые пришли к выводу, что избыточный жир, особенно в районе живота, может быть связан с уменьшением размера мозга, что в свою очередь ассоциируется с высоким риском снижения памяти и развитием болезни Альцгеймера и других дегенеративных заболеваний, передает Би-би-си.

Исследователи проанализировали данные почти 10 тыс. человек в Великобритании в возрасте около 55 лет. Им не удалось, впрочем, определить причинно-следственную связь: ведет ли ожирение к изменениям в мозге или наоборот изменения в мозге являются причиной ожирения у стареющих людей.