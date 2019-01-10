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Ученые нашли зависимость между "пивным животом" и риском развития Альцгеймера

12:53, 10 января 2019
Зарубежные новости
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Ученые говорят, что жир, особенно в районе живота, может быть связан с уменьшением размера мозга \ УНИАН

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Как сообщает Daily Mail, ученые пришли к выводу, что избыточный жир, особенно в районе живота, может быть связан с уменьшением размера мозга, что в свою очередь ассоциируется с высоким риском снижения памяти и развитием болезни Альцгеймера и других дегенеративных заболеваний, передает Би-би-си.

Исследователи проанализировали данные почти 10 тыс. человек в Великобритании в возрасте около 55 лет. Им не удалось, впрочем, определить причинно-следственную связь: ведет ли ожирение к изменениям в мозге или наоборот изменения в мозге являются причиной ожирения у стареющих людей.

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Теги: #ученые#болезнь Альцгеймера