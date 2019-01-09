Грузию атакует свиной грипп: количество жертв перевалило за десяток (видео)
16:28, 09 января 2019Зарубежные новости
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Лабораторно подтверждены уже более 160 случаев заболевания
Грузию атаковал свиной грипп, скончались уже 13 человек
Грузию атаковал свиной грипп, скончались уже 13 человек. Большинство жертв не дети или старики, а здоровые люди среднего возраста.
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Из-за распространения смертельно опасного штамма медицинские учреждения страны работают круглосуточно. Лабораторно подтверждены уже более 160 случаев заболевания.
Впрочем, в Минздраве Грузии уверяют, что об эпидемии речь пока не идет.
Ранее и.о. главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун объяснила, как распознать симптомы простуды и гриппа.
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