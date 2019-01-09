Отказ от простой гигиенической процедуры грозит импотенцией - ученые

Плохая гигиена полости рта негативно воздействует на сексуальную жизнь мужчин и может иметь другие неприятные последствия для здоровья.

Чистка зубов дважды в день может предотвратить импотенцию. Учёные выяснили, что плохая гигиена полости рта почти в три раза увеличивает риск эректильной дисфункции.

Если мужчины не следуют рекомендациям и не чистят зубы дважды в день, то они почти в три раза чаще сталкиваются с импотенцией, как показало исследование.

Болезни десен, которые вызываются плохой гигиеной полости рта, увеличивают вероятность повреждений кровеносных сосудов, снабжающих кровью половой член, передает MedikForum.

В ходе метаанализа исследований с участием более 200 тысяч представителей сильного пола была установлена прямая связь между этими двумя проблемами. Выводы данной работы подкрепляют и без того большой объем доказательств того, что плохая гигиена полости рта негативно воздействует на сексуальную жизнь мужчин и может иметь другие неприятные последствия для здоровья.

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Ученые из Jinan University в Китае изучили результаты 5 исследований о связи между болезнями периодонта или десен, а также эректильной дисфункцией или импотенцией. Мужчины с болезнями десен, как показало исследование, почти в три раза чаще не могли достичь эрекции во время занятий сексом. Отметим, что и болезни десен, и импотенция встречаются очень часто (заболевания периодонта наблюдаются почти у половины всего взрослого населения нашей планеты в той или иной степени). Если болезни десен не лечить, то они приводят к выпадению зубов.

Эксперты напоминают, что люди должны чистить зубы дважды в день с использованием зубной пасты, которая содержит фтор, а также обязательно применять зубную нить или другие средства очищения пространства между зубами. Наиболее эффективным из этих средство является устройство под названием ирригатор, которое позволяет узконаправленному потоку воды аккуратно и эффективно очищать полость рта от остатков пищи.

Ранее ученые выяснили, что антибактериальный агент триклозан, содержащийся в таких средствах гигиены, как зубная паста и мыло, способен вызвать рак толстой кишки и ее воспаление.