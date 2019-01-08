Эксперты назвали мифы о презервативах, в которые пора перестать верить

Ненадежность презерватива составляет всего 2% случаев, отметили эксперты.

Существует множество слухов о презервативах: о том, что у кого-то он порвался и что парни ничего в них не чувствуют.

Эксперты собрали самые распространенные мифы о презервативах, в которые почему-то до сих пор верят, передает Cosmo.

1. Презервативы уменьшают удовольствие

Вообще-то презервативы как раз могут помочь тебе усилить удовольствие от секса. "Люди,использующие презервативы, оценивают свой сексуальный опыт точно так же, как те, кто предпочитает обходиться без них", — заверяет нам доктор Рэйган МакДональд-Моузли,ведущий врач в Planned Parenthood.

2. Для перестраховки лучше надеть два презерватива

Одного презерватива не просто достаточно, два могут только увеличить риски разрывов: во время движения презервативы будут тереться друг о друга и могут порваться именно за счет этого трения.

3. Его член слишком большой для презервативов

National Health Services утверждает, что презервативы способны растянуться до 46 сантиметров.

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4. Неважно, какого презервативы размера

Тот факт, что презерватив не может оказаться слишком большим для его впечатляющего агрегата, не значит, что совсем не нужно заботиться о размере.

Кстати, размер зависит не столько от длины члена, сколько от его ширины.

S — базовый: 3−4 см в ширину;

M — средний: 5 см в ширину;

L — большой: более 5 см в ширину;

XXXL, Extra Large: более 6,2 см в ширину в области головки и более чем 5 см в ширину у основания полового члена.

5. Презервативы не слишком надежны в предотвращении беременности

Ненадежность презерватива составляет всего 2% случаев, и они по‑прежнему считаются эффективным методом контрацепции.

6. Презервативы не нужны при оральном сексе

Герпес, вирус папилломы человека и многое другое не пробьет защиту презерватива. Многие врачи рекомендуют использовать презервативы даже при оральном сексе.

7. Презервативы на 100% эффективны

Почти любое средство не может дать тебе 100% гарантию защиты — его просто не существует. Презервативы эффективны на 98%.

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