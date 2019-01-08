Почему надо заниматься сексом как можно чаще: названы девять веских причин

Секс помогает бороться с нервозностью, стрессами, депрессией, тревожностью и другими психологическими проблемами.

Секс — это не просто возможность зачать детей или получить удовольствие. Этот процесс намного полезнее, чем вы можете себе представить.

Эксперты назвали девять веских причин, по которым сексом надо заниматься как можно чаще, передает MedikForum.

Причина №1: секс борется с депрессией и стрессами

У секса есть отличное качество — он помогает бороться с нервозностью, стрессами, депрессией, тревожностью и другими психологическими проблемами. Половой акт способен притупить боль и деструктивные чувства.

Причина №2: секс избавляет от головных болей

Исследователи давно доказали, что секс — лучший помощник в избавлении от головных болей. Причина кроется в том, что во время любовного соития у организма начинают вырабатываться эндорфины, которые способствуют мгновенному улучшению самочувствия.

Причина №3: секс защищает от кариеса

Учёные смогли доказать, что сперма благотворно сказывается на состоянии и здоровье зубов. Дело в том, что она богата полезными веществами — цинк, кальций, фтор. Именно эти вещества положительно влияют на здоровье ротовой полости.

Причина №4: секс помогает волосам расти

Секс способствует выработке эстрогена, который и отвечает за природную красоту и привлекательность женщин. Именно он придаёт волосам блеск, делает их густыми. Кроме того, секс поможет справиться с несовершенствами кожи, улучшит цвет лица.

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Причина №5: секс — профилактика женских болезней

Многие гинекологи сходятся во мнении, что секс является отличной профилактикой женских заболеваний. Дело в том, что активный половой акт усиливает кровообращение в тазовой области, а это уже отлично влияет на устранение застоев и воспалений.

Причина №6: секс способствует гармонии в семье

Психологически секс действует не менее сильно, чем на физическом уровне. Если женщина и мужчина будут заниматься сексом как можно чаще, то гармония в доме будет намного заметнее. Частота таких актов напрямую действуют на число ссор в семье. Поэтому занимайтесь сексом почаще, чтобы избежать проблем в паре.

Причина №7: секс помогает поумнеть

Во время полового акта в голове вырабатывается гормон окситоцин. От него женщины становятся намного умнее, мыслят глубже и яснее. К такому выводу в ходе многолетнего исследования пришли американские учёные. Поэтому следует заниматься сексом, чтобы головной мозг работал более чётко.

Причина №8: секс повышает активность

Эксперты выяснили, что после полового сношения мужчины быстро устают, но уже через некоторое время в их организме начинается мощная встречная реакция — она делает людей более активными, предприимчивыми. В связи с этим эксперты рекомендуют заниматься сексом накануне принятия важных решений, соревнований, ответственных переговоров и так далее.

Причина №9: секс защищает от инфекций

Как бы парадоксально это не звучало, но секс может защитить организм от проникновения различных инфекций. Дело в том, что ласки во время акта состоят из прикосновений, благодаря которым усиливается иммунная защита кожи и всего организма. А это позволяет бороться даже с гриппом.

Ранее ученые выяснили, что средняя продолжительность занятий сексом у молодых родителей сокращается до 2 минут 15 секунд.