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Почему надо заниматься сексом как можно чаще: названы девять веских причин

18:23, 08 января 2019
Зарубежные новости
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Названы преимущества занятий сексом / фото pixabay.com

Эксперты назвали девять веских причин, по которым сексом надо заниматься как можно чаще, передает MedikForum.

Причина №1: секс борется с депрессией и стрессами

У секса есть отличное качество — он помогает бороться с нервозностью, стрессами, депрессией, тревожностью и другими психологическими проблемами. Половой акт способен притупить боль и деструктивные чувства. 

Причина №2: секс избавляет от головных болей

Исследователи давно доказали, что секс — лучший помощник в избавлении от головных болей. Причина кроется в том, что во время любовного соития у организма начинают вырабатываться эндорфины, которые способствуют мгновенному улучшению самочувствия.

Причина №3: секс защищает от кариеса

Учёные смогли доказать, что сперма благотворно сказывается на состоянии и здоровье зубов. Дело в том, что она богата полезными веществами — цинк, кальций, фтор. Именно эти вещества положительно влияют на здоровье ротовой полости.

Причина №4: секс помогает волосам расти

Секс способствует выработке эстрогена, который и отвечает за природную красоту и привлекательность женщин. Именно он придаёт волосам блеск, делает их густыми. Кроме того, секс поможет справиться с несовершенствами кожи, улучшит цвет лица.

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Причина №5: секс — профилактика женских болезней

Многие гинекологи сходятся во мнении, что секс является отличной профилактикой женских заболеваний. Дело в том, что активный половой акт усиливает кровообращение в тазовой области, а это уже отлично влияет на устранение застоев и воспалений.

Причина №6: секс способствует гармонии в семье

Психологически секс действует не менее сильно, чем на физическом уровне. Если женщина и мужчина будут заниматься сексом как можно чаще, то гармония в доме будет намного заметнее. Частота таких актов напрямую действуют на число ссор в семье. Поэтому занимайтесь сексом почаще, чтобы избежать проблем в паре.

Причина №7: секс помогает поумнеть

Во время полового акта в голове вырабатывается гормон окситоцин. От него женщины становятся намного умнее, мыслят глубже и яснее. К такому выводу в ходе многолетнего исследования пришли американские учёные. Поэтому следует заниматься сексом, чтобы головной мозг работал более чётко.

Причина №8: секс повышает активность

Эксперты выяснили, что после полового сношения мужчины быстро устают, но уже через некоторое время в их организме начинается мощная встречная реакция — она делает людей более активными, предприимчивыми. В связи с этим эксперты рекомендуют заниматься сексом накануне принятия важных решений, соревнований, ответственных переговоров и так далее.

Причина №9: секс защищает от инфекций

Как бы парадоксально это не звучало, но секс может защитить организм от проникновения различных инфекций. Дело в том, что ласки во время акта состоят из прикосновений, благодаря которым усиливается иммунная защита кожи и всего организма. А это позволяет бороться даже с гриппом.

Ранее ученые выяснили, что средняя продолжительность занятий сексом у молодых родителей сокращается до 2 минут 15 секунд.

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Теги: #ученые#секс