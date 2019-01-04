Названа лучшая в мире диета

Средиземноморская диета – лучший тип питания, говорят специалисты.

Американские медики и специалисты в области диетологии выбрали лучший рацион питания на 2019 год.

Заключение диетологов опубликовано в журнале US News and World Report.

Проанализировав около 40 наиболее популярных типов питания, эксперты пришли к выводу, что самый лучший вариант - средиземноморская диета.

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Многие специалисты констатировали, что это наиболее простой и полезный для здоровья тип питания, который является наиболее предпочтительным при болезнях сердца и диабете. Кроме того, диету признали относительно безопасной, простой и содержащей необходимые элементы здорового питания.

Отметим, что средиземноморская диета подразумевает употребление большого количества свежих овощей и фруктов, бобовых, семян, хлеба из муки грубого помола. Также рекомендуется сокращать потребление красного мяса.

Ранее диетологи пришли к выводу, что употребление цитрусовых связано с наиболее ощутимыми преимуществами для здоровья. Тем, кто хочет прожить дольше, они советуют ежедневно съедать хотя бы по одному цитрусу.