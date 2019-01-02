Назван простой способ улучшить секс

Веселый нрав делает вашего партнера желаннее, говорит психолог.

Существует множество подтверждений того, что веселый нрав делает вас желаннее, особенно, если вы – мужчина.

Об этом в своей колонке для издания The Conversation пишет известный психолог Джил Гринграсс, передает Сегодня Lifestyle.

Эксперт рассказывает, что среди 3 тысяч пар из 5 стран и мужья, и жены оказались более счастливы в отношениях с веселым партнером. Но жены оценивали чувство юмора как важное условие для счастливого брака чаще, чем мужья. При этом любопытно, что и мужчины, и женщины считали, что именно супруг – главный юморист в семье. Почти все пары отметили, что юмор сказывается положительно на их браке.

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Если углубиться в вопрос сексуального удовлетворения, то проявляется следующая тенденция. Девушки с партнерами-юмористами испытывают оргазмы чаще и сильнее, по сравнению с женами не таких веселых партнеров. Они также чаще инициируют секс и, в целом, больше им занимаются. Но такие тенденции не обнаруживаются у женщин с хорошим чувством юмора.

Подобные результаты подчеркивают различия между отношением к сексу у женщин и мужчин. Цена репродукции для женщин высока (беременность, грудное кормление, короткий период фертильности), и это делает их избирательнее. Мужчина с хорошим чувством юмора демонстрирует свой интеллект, находчивость, дружелюбность – эти качества важны во всех отношениях, особенно романтических, и больше ценятся именно женщинами.

Ранее эксперты выяснили, что у мужчин, которые предпочитают утренний секс, реже возникают раковые опухоли, а также улучшается кровоснабжение мозга. Что касается женщин, интимная близость с утра — прекрасное лекарство от стресса.