Определен возраст, в котором человек чувствует себя абсолютно счастливым

Человек чувствует себя абсолютно счастливым в 23 года и в 69 лет, выяснили исследователи.

Специалисты Центра экономических показателей Лондонской школы экономики и политических наук смогли определить так называемый "возраст счастья".

Согласно заключению, сделанному учеными, на протяжении человеческой жизни случаются два возрастных периода, когда возникает ощущение счастья, передает MedikForum.

Исследователи проанализировали данные 23 тысяч человек возрастом от 17 до 85 лет. С добровольцами работали поэтапно. Сначала люди проходили анкетирование, выявлявшее их удовлетворенность жизнью. Участников спрашивали, счастливы ли они. Также испытуемые рассказывали, какой видят свою жизнь через пять лет.

Спустя пять лет с добровольцами вновь проводили анкетирование. Кроме того, участники как и в прошлый раз оценивали свое ощущение счастья, а также сравнивали его с тем, что было с ними в прошлом.

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В результате специалисты определили, что счастье в период с 20 до 70 лет представляет собой U-образную кривую. В молодости возникает ожидание счастливой жизни, но по мере возраста уровень удовлетворенности жизнью падает – вместе с крепнущим пониманием того, что не все так, как ожидалось. Однако ближе к 70 годам человек понимает, что недооценивал важность мелочей и простых радостей, и его оценка жизни вновь повышается.

"Человек чувствует себя абсолютно счастливым в 23 года и в 69 лет", - констатировали исследователи.

По их словам, в 23 года у человека как правило нет серьезных обязанностей и жизнь кажется чередой приключений.

При достижении 69 лет обычно появляются свободное время и пенсия, тогда как негативные события, связанные с профессиональной деятельностью и с воспитанием детей, остаются позади, - это способствует более позитивному мировосприятию и оценке своего существования.

Ранее ученые выяснили, что одиночество убивает не только стариков. Есть по крайней мере три пиковых периода в жизни человека, когда он может чувствовать себя одиноким и особенно несчастным - в возрасте между 25 и 30 годами, после 50 лет и после 80 лет, утверждают они.