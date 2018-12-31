Названа отличная альтернатива виагре

Употребления тёмного шоколада способствует выработке серотонина в организме.

Миллионы мужчин и женщин используют фармацевтические средства для повышения либидо. Но существуют определенные виды пищи, которые справляются с этой задачей ничуть не хуже.

Исследования показывают, что благодаря употреблению темного шоколада в мозге выделяется дофамин - нейромедиатор, вызывающий хорошее настроение, который воздействует на центры удовольствия в мозге, передает MedikForum.

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В ходе наблюдения было установлено, что 40 г темного шоколада ежедневно в течение двух недель уменьшали уровень стрессового гормона кортизола. Также тёмный шоколад позволял понизить артериальное давление, которое мешает мужчинам достигать состояния эрекции. Гипертония является одним из главных факторов эректильной дисфункции.

Употребления тёмного шоколада способствует выработке серотонина в организме, который считается натуральным афродизиаком, так как он повышает уровень либидо. Наконец, у шоколада есть и ещё одно ценное преимущество - это прекрасное средство борьбы со стрессом. А от плохого настроения и тревожности страдает сегодня чуть ли не 60% людей. Конечно, не следует злоупотреблять шоколадом, но небольшое его количество в ежедневном режиме может оказать существенное воздействие в деле повышения уровня либидо.

Ранее эксперты выяснили, что у мужчин, которые предпочитают утренний секс, реже возникают раковые опухоли, а также улучшается кровоснабжение мозга. Что касается женщин, интимная близость с утра — прекрасное лекарство от стресса.