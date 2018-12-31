В США родился малыш-"богатырь" (видео)

Такой вес ребенка стал сюрпризом и для его родителей.

В Техасе родился младенец весом 6 кг 700 г. Это - наибольший показатель в истории больницы в городе Арлингтон.

Принимавший роды врач утверждает, что это - самый тяжелый новорожденный за 30 лет его работы, передает издание USA Today.

Отмечается, что такой вес ребенка стал настоящим сюрпризом для его родителей, поскольку их первое чадо весило сразу после родов 4,5 кг.

"Он - мое особенное дитя", — сказала с гордостью Дженнифер Медлок, которая выносила и родила малыша, передает Usa.one. По ее словам, беременность протекала совершенно нормально, однако на свет Али появился все-таки с помощью кесарева сечения.

Ранее многодетная мать из Ривненской области родила восемнадцатого ребенка.