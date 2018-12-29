Как сделать секс лучше в новом году - советы экспертов

Выброс дофамина в кровь во время секса заставляет человека не только испытывать чувство удовлетворения, но ещё и усиливает желание повторить опыт снова.

Мы всегда возлагаем надежды на наступающий год, надеясь, что всё в нём будет лучше, чем в прошлом, как-нибудь само. Однако в жизни так не бывает, чтобы что-то становилось лучше без собственных усилий.

Что касается секса,ты можешь начать кое-что делать уже сейчас, чтобы твой секс в новом году стал лучше, пишут эксперты Cosmo.ru.

1. Больше говори о сексе с партнёром

Коммуникация — это очень важная и неотъемлемая часть хорошего секса, даже если во время самого процесса ты обычно предпочитаешь молчать. Во‑первых, ты сможешь объяснить партнёру (а он, в свою очередь, тоже), что тебе нравится в постели или что ты мечтаешь попробовать, о чём фантазируешь и что хотела бы добавить в ваш обычный секс. Во‑вторых, так можно возбудить партнёра, даже не прикасаясь к нему. Разговоры о сексе бывают иногда даже горячее, чем сам секс. При этом можно не только говорить с глазу на глаз, но ещё и писать возбуждающие sms-сообщения партнёру в разгар рабочего дня.

Если с разговорами ну совсем не клеится, пойди по пути невербальной коммуникации. Рассказать партнёру о своих желаниях, фантазиях или просто потребностях в сексе можно и без слов. Например, купи наручники или плётку и преподнеси их партнёру в виде подарка на Новый год.

2. Дай волю фантазии

Думай о сексе чаще, фантазируй о разных вещах, которые тебя возбуждают. Фантазии улучшают твою восприимчивость к различным сексуальным стимулам, а те из них, которые вы с партнёром сможете успешно реализовать, ещё и поспособствуют гормональной поддержке удовольствия во время секса — это мы о гормоне дофамине. Он подкрепляет базовые потребности человека (сон, еда, секс) чувством удовольствия, чтобы мы не уставали их реализовывать. Выброс дофамина в кровь во время секса заставляет человека не только испытывать чувство удовлетворения, но ещё и усиливает желание повторить опыт снова.

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3. Перестань гнаться за оргазмом

Когда все вокруг говорят об оргазме как о священном граале, очень трудно перестать думать о нём как о логичном завершении любого полового акта.

Концентрируясь во время секса на том, чтобы получить оргазм, ты упускаешь очень многое, например часть собственных ощущений, потому что сосредоточена не на них, а также разнообразные реакции партнёра,потому что фокус внимания у тебя оказывается смещён. Во время секса постарайся думать не о том, где же твой законный оргазм, а о том, как тебе нравится всё, что происходит между тобой и партнёром, как приятны его прикосновения и как хорошо тебе в его объятиях,в общем, растворись в удовольствии. А там и оргазм подоспеет.

4. Занимайся сексом чаще

Секс сам по себе — это тоже акт коммуникации. И чем чаще ты занимаешься любовью, например, с постоянным партнёром, тем лучше это будет получаться с каждым разом. Учёные, занимающиеся сексуальными отношениями между людьми,которые только начинают встречаться,и теми, кто живёт вместе уже несколько лет, выяснили, что в длительных отношениях партнёры реже занимаются сексом. Средний показатель для пары, союз которой длится более трёх лет, — 2−3 раза в неделю. Но есть один небольшой секрет: чем чаще вы занимаетесь сексом, тем больше вам хочется это делать.

5. Сходи на секс-курсы

Сделай это для того, чтобы научиться чему-то новому (например, эротическому массажу) или узнать больше о собственном теле. Секс-курсы — это очень классная опция XXI века, которая поможет тебе разнообразить интимную жизнь, если своих идей у тебя нет, или разобраться с тем, почему тебе трудно, например,получить удовольствие во время секса с партнёром.

6. Как Новый год встретишь, так его и проведёшь

Если хочешь, чтобы грядущий 2019-й был богат на классный секс и многочисленные оргазмы, просто займись сексом под бой часов! Это романтично, волнующе и будет отличным воспоминанием в вашей ментальной копилке самых лучших моментов.

Ранее эксперты выяснили, что у мужчин, которые предпочитают утренний секс, реже возникают раковые опухоли, а также улучшается кровоснабжение мозга. Что касается женщин, интимная близость с утра — прекрасное лекарство от стресса.