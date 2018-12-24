Когда лучше заниматься сексом - утром или вечером: советы экспертов

Примерно в промежутке с 19 до 20 часов в организме мужчины восстанавливается уровень тестостерона, и он готов к великим сексуальным свершениям.

Интимные отношения возможны в любое время суток. Нужно только определиться, к какому типу вы относитесь: любителям предрассветной близости или страсти за полночь.

По мнению специалистов, у мужчин, которые предпочитают утренний секс, реже возникают раковые опухоли, а также улучшается кровоснабжение мозга. Что касается женщин, интимная близость с утра — прекрасное лекарство от стресса, передает WomanHit.

В каком-то смысле, утренний секс — это зарядка для всех органов, которая подготавливает нас к спокойному дню. Он способствует выработке эндорфинов, которые помогают справляться с головной болью, улучшает самочувствие и избавляют от излишней тревожности. Мужчине необходим секс с утра по биологическим причинам: в утренние часы уровень тестостерона в его крови максимально высок, этот гормон и подстегивает мужчину к интимной близости.

Примерно в 8 утра организмы мужчины и женщины предельно готовы соединиться. Женщина начинает просыпаться, а мужчина уже на пределе возможностей, поэтому специалисты рекомендуют именно это время для утренних занятий любовью. Совсем идеальный вариант, когда рабочий график позволяет продлить удовольствие, что способствует укреплению отношений.

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Вечерний секс наиболее популярен среди женщин не потому, что их биология настроена именно на вечерние контакты, а исключительно по той причине, что вечером не нужно никуда спешить, а значит, можно расслабиться. Для женщины расслабление очень важно, так как только в этом случае она сможет получить удовольствие.

Проблема и заключается в том, что утром на возбуждение нет времени, а ночью уже не хватает сил.

Тут-то на помощь и приходит вечерний секс. Примерно в промежутке с 19 до 20 часов в организме мужчины восстанавливается уровень тестостерона, и он готов к великим сексуальным свершениям. Однако у женщины нужный гормональный настрой появляется в районе 22 часов. К этому времени уровень тестостерона у партнера неуклонно снижается.

"В этом случае нужно постараться подстроиться друг под друга. Посадите детей за компьютер или отправьте гулять с бабушкой после 19 вечера, а сами "изолируйтесь" в спальне. Для женщины в это время важно отключиться от проблем, а мужчина должен поспособствовать скорейшему женскому возбуждению, чтобы вы оба получили долгожданную разрядку. Таким образом вы поддержите ваши отношения и еще сильнее их укрепите", - советуют эксперты.

Ранее ученые провели опрос, который показал, что у современных молодых родителей имеется жесточайший дефицит свободного времени. Из-за него средняя продолжительность занятий сексом у них сокращается до 2 минут 15 секунд.