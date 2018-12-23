В ЮАР мужчина играл на гитаре во время операции на головном мозге (видео)

Операция длилась шесть часов, хирурги удалили опухоль.

В Южно-Африканской Республике джазовый музыкант Муса Мазини играл на гитаре, когда ему делали операцию на мозге.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Врачи ввели небольшое количество анестезии, но не давали пациенту заснуть, чтобы следить за координацией его движений. Таким образом смогли сохранить способность музыканта играть на инструментах.

Читайте такжеХирурги успешно разделили сиамских близнецов, у которых была общая печень (видео)

Операция длилась шесть часов, хирурги удалили опухоль. Сейчас музыкант чувствует себя хорошо и снова мечтает сыграть концерт – на этот раз уже на сцене.