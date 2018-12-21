Найден новый способ предсказать смерть человека

В ходе исследования были обнаружены биомаркеры старения.

Ученые американского Института Солка нашли способ предсказывать смерть человека путем определения биологического возраста людей, который может не совпадать с хронологическим.

Для этого они определили активность ключевых генов в клетках кожи, говорится в пресс-релизе на MedicalXpress.

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Исследователи проанализировали молодые и старые клетки соединительной ткани, взятые из кожи 133 людей в возрасте до 94 лет. Таким образом ученым удалось установить активность генов в определенных клетках в том или ином возрасте.

Ученые воспользовались методом РНК-секвенирования - для поиска биомаркеров старения, которые изменяются с возрастом.

Этот метод позволил предсказать по состоянию фибробластов - клеток соединительной ткани - приблизительный возраст человека с погрешностью в 8 лет.

Исследование выявило, что больные прогерией, при которой происходит преждевременное старение, старше своего реального возраста на 10 лет.

Таким образом, с помощью полученных данных исследователи попробуют выявить признаки раннего старения и преждевременной смерти.

Ранее ученые выяснили, что употребление слишком большого количества воды может быть опасным для здоровья.