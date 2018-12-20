Названы пять продуктов, которые стоит навсегда исключить из рациона

Перечисленные экспертами блюда не приносят организму никакой пользы.

Наше здоровье в первую очередь зависит от питания. И отказ от некоторых продуктов пойдет на пользу организму.

Чтобы сделать свою продуктовую корзину более полезной и экономичной, стоит исключить из нее пять пунктов, передает "Сегодня".

1. Переработанные мясные продукты

Колбаса, сосиски, консервы и замороженные полуфабрикаты содержат огромное количество соли, консервантов и прочей химии. Но самое вредное в их составе –насыщенные жиры, которые ведут к увеличению уровня "плохого" холестерина в крови.

2. Маргарин

Многие покупают маргарин в целях экономии. Но этот заменитель сливочного масла опасен тем, что в его состав входят трансжиры, которые вызывают тромбы в сосудах и, как следствие – инфаркты и инсульты.

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3. Майонез

Майонез – самый вредный из всех покупных соусов. Его регулярное употребление приводит к болезням сердца и сосудов, одышке, проблемам с пищеварением и лишнему весу.

4. Обезжиренные молочные продукты

Йогурты, молоко и сметана в 0% жирностью могут представлять серьезную угрозу для сердечно-сосудистой системы. Американские ученые считают, что регулярное употребление нежирной пищи снижает эластичность сосудов и негативно сказывается на свертываемости крови.

5. Покупные мюсли

Помимо полезных овсяных хлопьев, сухофруктов, орехов и семечек, мюсли содержат огромное количество сахара и растительных жиров, которые могут нанести вред людям, имеющим проблемы с сердечным ритмом и перенесшим инфаркт.

Ранее южнокорейские ученые из Сеульского университета и Университета Седжонг пришли к выводу, что черный рис может помочь в борьбе с лишним весом, а также предотвратит ожирение.