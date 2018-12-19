Ученые выяснили, сколько длится секс у молодых родителей

Современные молодые родители имеют такой дефицит свободного времени, что средняя продолжительность занятий сексом у них сократилась до 2 минут 15 секунд.

Социологи из Великобритании провели опрос, который показал, что у современных молодых родителей имеется жесточайший дефицит свободного времени. Из-за него средняя продолжительность занятий сексом у них сокращается до 2 минут 15 секунд.

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70% пар, у которых появились дети, стараются урвать для занятий сексом хотя бы несколько минут, а о прежней роскоши в виде длительного времени друг с другом в спальне они уже и не мечтают. При этом каждая 12-я пара, принявшая участие в опросе, с грустью призналась, что у них занятия сексом продолжаются вообще меньше минуты, передает MedikForum.

Примечательно, что молодые родители не отказываются от секса, пусть и такого куцего. Они прекрасно понимают, что если из их отношений уйдет страсть, то они наполнятся одним только бытом и проблемами, что намного снизит уровень удовлетворения от супружеской жизни. Вот почему 47% мужчин, принявших участие в опросе, убедительно заявили, что их сексуальная жизнь после появления детей даже стала более качественной. Впрочем, с этим утверждением согласились только 29% женщин.

Ранее ученые выяснили, что сексуальная активность идет на пользу здоровью пенсионеров.