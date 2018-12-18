Невыспавшихся людей больше тянет к фастфуду

Даже одна бессонная ночь может сделать вредную пищу более аппетитной и желанной для людей.

Ученые связывают такой эффект с тем, как мозг людей воспринимает вознаграждение в виде еды.

Предыдущие исследования выявили, что недостаток сна может привести к появлению лишнего в области талии. При этом исследователи допустили, что нарушения сна могут повлиять на гормональный баланс и привести к изменениям в том, как люди чувствуют, когда они сыты или голодны, пишет The Guardian.

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Однако, последнее исследование выявило, что гормоны могут играть не такую уж и большую роль в феномене. А за всем, вероятно, стоит процесс взаимодействия между различными частями мозга, которые отвечают за процесс вознаграждений и регуляции.

«Наши данные приблизили нас к пониманию механизма, который стоит за тем, как невыспавшиеся люди по-другому начинают оценивать пищу», - сказал соавтор исследования профессор Ян Питерс из Университета Кельна.

Вместе с коллегами он провел эксперимент, в котором приняли участие 32 здоровых мужчины в возрасте от 19 до 33 лет. Каждому из них на ужин давали пасту с говядиной, яблоко и клубничный йогурт. После этого участники шли домой. Одни из них спали с устройствами, которые отслеживали их сон, а другие же не спали всю ночь вообще и играли в игры.

Утром обе группы участников возвращались и одинаково были голодными. Ученые измеряли уровень содержания сахара в их крови, а также проверяли уровень гормонов, которые отвечают за стресс и аппетит. После этого мужчинам предлагали рассмотреть 24 образца различных небольших закусок, таких как шоколадные батончики, и 24 несъедобных предмета, например шляпы или чашки. При этом им предлагали оценить, сколько они бы заплатили за такие вещи в промежутке от 0 до 3 евро.

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Под сканером МРТ их также попросили ответить на вопрос, что из предоставленных предметов они бы хотели вообще купить, а что нет. Это позволило ученых проследить за тем, какие участки мозга при оценке каких предметов больше стимулируются. Через неделю эксперимент повторили. Только участники изменили свои роли: те, кто спал, теперь всю ночь играли в игры, и наоборот. Результаты показали, что участники в не зависимости от наличия сна были одинаково голодны утром. Их гормональный баланс и уровень сахара был почти одинаковый. Но те, кто не спал, были больше готовы платить за закуски, чем те, кто выспался.