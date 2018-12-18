Развеян миф об особой пользе частого секса для женщин

Ученые выяснили, что женщины менее заинтересованы в сексе, чем мужчины, которым процесс приносит большее удовольствие и радость.

Частая сексуальная активность приводит к большему наслаждению жизнью для мужчин, но не для женщин.

Женщины ассоциируют удовольствие от жизни с частыми поцелуями, лаской и эмоциональной близостью с партнером, говорится в исследовании ученых, которое передает телеканал ABC.

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В исследовании приняли участие почти семь тысяч человек в возрасте 50-89 лет. Медики установили связь между сексуальной активностью и увеличением удовольствия от жизни у мужчин и женщин.

Отмечается, что женщины, участвовавшие в этом исследовании, не сообщали о более высоком уровне удовольствия от жизни после частой сексуальной активности, в отличие от мужчин.

94% участников исследования в возрасте 50 лет сообщили, что ведут активную сексуальную жизнь (более двух раз в месяц).

Ранее ученые выяснили, что сексуальная активность идет на пользу здоровью пенсионеров.