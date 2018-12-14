Названы топ-5 фактов о сексе, которые должен знать каждый мужчина

Секс любят все мужчины, но не все знают эти факты о занятии любовью.

Эксперты перечислили факты о занятии сексом, которые должен знать каждый представитель сильного пола.

Их на своем сайте опубликовал канал 2+2. Специалисты выделили пять фактов об "этом".

1. Если вы сильно напились, то сексом лучше не заниматься

Алкогольные коктейли подпортят ваши романтические планы на вечер. К тому же, из-за алкоголя "дружок" может и отказать.

2. Абсолютно нормально не испытывать оргазм каждый раз

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3. У курильщиков более слабая эрекция

О чем нас и предупреждает Минздрав на пачках сигарет.

4. Даже если вы регулярно проверялись у врача, у вас все равно могут быть венерические заболевания

Вот вам совет: всегда используйте презерватив, если связь случайная. А если вы хотите заняться со своим партнером незащищенным сексом, то попросите своего врача протестировать вас как минимум на хламидии, гонорею, сифилис, герпес, трихомоноз и ВИЧ.

5. Разговоры после секса – прекрасная идея, которой надо воспользоваться

После секса вы оба расслаблены и можете поговорить на любые темы, даже на те, на которые не решались поговорить уже долгое время.

Ранее эксперты назвали 5 продуктов, которые можно употреблять для улучшения качества сексуальной жизни.