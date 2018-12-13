Сексуальная активность идет на пользу здоровью пенсионеров

Люди – сексуальные существа, и это утверждение не отменяется, когда часы говорят, что 60 или даже 90 лет уже позади.

Молодежи может показаться абсурдным утверждение, что пенсионеры занимаются сексом. Однако, такая активность – это сильный индикатор здорового старения и жизнеспособности. На самом деле один интимный сеанс равен преодолению двух пролетов лестницы.

Об этом на страницах Newsweek пишут профессор социальных работ Хьюстонского университета Хизер Хонор Гольц и директор Центра по вопросам здоровья населения и старения Техасского университета Мэтью Ли Смит.

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Они провели исследование сексуальности среди пожилых людей, старение которых протекает с достаточно крепким здоровьем, а также тех, у кого с возрастом возникли проблемы. Ученые обнаружили, что пожилые люди, которые регулярно обсуждают с врачами вопросы, связанные с сексом, часто оказываются сексуально активными вопреки сексуальным дисфункциям и другим проблемам со здоровьем.

Авторы замечают, что со старением сложное взаимодействие между биологическими, психологическими, когнитивными, социально-экономическими, религиозными и даже общественными факторами играют большую роль в изменениях ролей и обязанностей людей. Например, изменения физического или психологического здоровья со временем могут стать причиной различий в аналитическом мышлении, мобильности и потребностях в охране здоровья. Люди по-другому воспринимают изменения на работе, в социальных и семейных ролях. Среди примеров таких изменений авторы называют переход от трудоспособного возраста к пенсионному, от отцовства к трудностям с восприятием факта взросления детей, от ухода за детьми до ухода за пожилыми родителями.

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Все это может повлиять на сексуальные предпочтения, выражения и частоту сексуальных отношений. Например, сексуальная функция и активность могут сократиться со временем. Но обсуждения с партнером, чувствительным к нашим потребностям, могут повысить ощущение интимности и влечение, тем самым оживить сексуальную активность. Развитие социальной поддержки и активности может изменить возможности для секса и интимности. Партнеры могут исчезать, например, из-за переезда или смерти, или же появляться в следствие знакомства с новыми людьми после перехода в сообщество пенсионеров. Около трети взрослых людей за 65 лет используют социальные сети или иные интернет-технологии. Эти инструменты могут помочь расширить сексуальные интересы или активность, увеличив доступ к сексуальной помощи и партнерам.

Существуют мифы и заблуждения, связанные со старением и сексуальностью, которые унижают возможности пенсионеров открыто говорить с семьей, друзьями и медицинскими работниками о таких вещах. Все это ограничивает их доступ к сексуальному образованию, здравоохранению и, собственно, сексуальным правам. Первый миф говорит, что пенсионеры не такие сексуально привлекательные и желанные, как молодые люди. Хоть 80-летние мужчина или женщина имеют не много шансов привлечь 18-летних, у них достаточно уверенные возможности среди сверстников. Более важно то, что он или она могут чувствовать большую сексуальную уверенность и привлекательность, чем они чувствовали в младшем возрасте.

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Второй миф о том, что пенсионеры не интересуются сексом и не имеют плотских желаний. Опросы действительно подтверждают, что с возрастом сексуальный интерес, желания и поведение могут сократиться в течение жизни. Впрочем, 80% женщин старше 57 лет говорили об интересе к сексу. Но меньше двух третей опрошенных считают его «важным» и меньше, чем половина говорили, что занимались сексом на протяжении предыдущего года. Однако, реальность в том, что эти тенденции не универсальные для всех старших людей. Результаты одного из последних опросов показали, что 39% мужчин и 17% женщин в возрасте 75-85 лет сексуально активны.

Другой миф говорит, что здоровье старших людей настолько чувствительно, что сексуальная активность опасна для них. Но это не правда во многих случаях. Исследования показали, что здоровые пенсионеры чаще всего занимаются сексом. Даже наличие хронических болезней не причина сдерживаться. К примеру, в 2012 году Американская ассоциация сердца обнародовала основательные рекомендации по сексуальной активности для пациентов с определенными сердечно-сосудистыми проблемами. В них было указано, что людям стоит проконсультироваться с врачом, но не отказываться совсем от секса.