Названы топ-5 продуктов для отличного секса

Тыквенные семечки, например, обладают антиоксидантным, противогипертоническим и кардиозащитным воздействием - всё это очень важно для нормальной сексуальной жизни.

К категории афродизиаков относится не только шоколад.

Эксперты назвали 5 продуктов питания, которые можно употреблять для улучшения качества сексуальной жизни, передает MedikForum.

1. Молотые семена льна. Этот суперпродукт известен своими антиоксидантными свойствами и способностью увеличивать приток крови к области таза, где и расположены половые органы. Семена льна содержат лигнаны - эстрогеноподобные химические вещества, обладающие противовирусным, антибактериальным и противораковым воздействием. Также они являются отличным источником жирных кислот Омега-3.

2. Устрицы. Один из самых популярных афродизиаков в истории. Устрицы богаты цинком - ключевым минералом для повышения качества сексуальной жизни. Дело в том, что цинк помогает организму производить тестостерон - гормон, связанный с сексуальным желанием. Он также необходим для синтеза щитовидных гормонов, нужных для получения дополнительной энергии.

Читайте такжеОбнаружена неожиданная польза утреннего секса

3. Тыквенные семечки. Подобно устрицам тыквенные семечки наполнены цинком. Но также они являются отличным источником магния. Обладают антиоксидантным, противогипертоническим и кардиозащитным воздействием - всё это очень важно для нормальной сексуальной жизни. Также в семечках тыквы множество жирных кислот Омега-3.

4. Семена граната. Они насыщены полифенолами, которые связаны со снижением риска гипертонии, болезней сердца и инсультов. Также семена граната расслабляют кровеносные сосуды и обеспечивают лучший приток крови к мозгу и сердцу. А если полифенолы лучше снабжают кровью эти органы, то почему они не могут точно также наполнять кровью и нижнюю часть туловища, где расположены гениталии?

5. Авокадо. Начнём с забавного факта, о котором вы, наверняка, не знаете. Авокадо на языке ацтеков значит «яичко». Но это действительно полезный для яичек продукт, поскольку он содержит витамин Е. Ключевой антиоксидант, расширяющий кровеносные сосуды и снижающий риск сердечно-сосудистых болезней. Ну а яичкам он оказывает услугу, уменьшая уровень повреждений ДНК сперматозоидов.

Ранее ученые заявили, что наличие сердечно-сосудистых заболеваний имеет массу побочных эффектов, в том числе снижение сексуальной активности.