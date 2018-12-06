Обнаружена смертельная опасность поваренной соли

Как правило, причины, по которым необходимо следить за потреблением соли, связаны со здоровьем сердечно-сосудистой системы. Однако помимо риска высокого кровяного давления, ученые обнаружили еще один фактор, относящийся к соли и прямо указывающий на связь кишечника с мозгом.

Ученые нашли связь между потреблением соли и риском инсульта и деменции.

"Посадив" мышей на диету с большим количеством соли, исследователи обнаружили нарушение когнитивных способностей и признаки нарушения кровообращения, передает Naked Science, ссылаясь на исследование в журнале Nature Neuroscience.

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Все результаты исследования указывают на то, что диета с высоким содержанием соли провоцирует иммунную систему кишечника на формирование сигнала, влияющего на кровеносные сосуды в ключевых частях мозга, а именно — на гиппокамп и кору мозга.

Примечательно, что эти нарушения были зафиксированы даже при отсутствии высокого кровяного давления. Это означает, что даже если нам удастся справиться с гипертонией, которая возникает из-за диеты с высоким содержанием натрия, повышенный риск развития инсульта и деменции может сохраняться.

Ранее ученые выяснили, что употребление большого количества соли связано со значительным увеличением риска развития рассеянного склероза.