Назван главный "враг" похудения

Лучшего эффекта в своих попытках похудеть достигали испытуемые, полностью отказавшиеся от алкоголя.

Научные специалисты Университета Филадельфии в США выяснили: главный враг людей, страдающих от жировых отложений и мечтающих похудеть, - алкоголь.

Полный отказ от него обеспечивает «прорывной эффект в потере веса». Данное утверждение ученых опубликовал Eurek Alert, передает Naked Science.

«Тотальный отказ от употребления алкоголя в любом виде позволяет не только быстро похудеть, но и помогает остановить развитие, либо снизить остроту проявления диабета второго типа», - заявили исследователи.

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В пользу данного вывода говорят результаты анализа нескольких экспериментов с участием в них более четырех тысяч пациентов, худевших с помощью разных методик. Специалисты утверждают: наилучшего эффекта в своих попытках похудеть достигали испытуемые, полностью отказавшиеся от алкоголя.

Согласно заключению ученых, даже кратковременные послабления и выпивка (вне зависимости от крепости употребляемого спиртного) сводят к нулю эффективность диет (также независимо от их вида). Если же алкоголь потребляется на регулярно основе, шансов похудеть практически не останется. Авторы исследования подчеркивают: алкоголь имеет «накопительный» эффект, и даже после отказа от него постоянно выпивавший человек с лишним весом еще в течение долгого времени не сможет добиться успеха в борьбе за стройную талию.

Ранее ученые пришли к выводу, что средиземноморская диета способствует снижению массы тела и помогает худеющим не набрать вес снова.