Ученые выяснили, когда супруги перестают ссориться (видео)

Долгосрочное исследование показало, что с течением времени открытое противостояние в браке сменяется юмором и принятием.

Психологи из Калифорнийского университета в Беркли наблюдали за супружескими парами разных возрастов в течение 13 лет и заметили, что со временем в отношениях шутки все больше преобладали над ссорами.

Исследование проводила лаборатория профессора Роберта Левинсона, который занимается проблемами старения, передает Naked Science, ссылаясь на журнал Emotion.

По словам профессора, эксперимент продемонстрировал парадокс: несмотря на потерю друзей и членов семьи, супруги в пожилом возрасте оставались относительно счастливы и больше шутили, нежели ругались.

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Всего в его опыте участвовали 87 супружеских пар. Их разделили на две категории: среднего возраста (40–50 лет, не менее 15 лет в браке) и пожилого (60–70 лет, минимум 35 лет в браке). Все участники были гетеросексуальной ориентации. Наблюдение длилось 13 лет и проходило в три волны. Промежуток между волнами составлял пять-шесть лет. Во время каждой из них с супругами проводилась беседа в лаборатории, при которой выяснялись подробности их совместной жизни и те разногласия, которые появились и остались за прошедшее время.

Проанализировав ответы всех пар, авторы пришли к выводу, что с годами жены становились эмоционально выразительнее — по сравнению с мужьями — и имели тенденцию к проявлению меньшей привязанности, но более властного поведения. Однако вместе с тем во всей выборке уменьшалось количество негативных высказываний и проявлений отрицательных эмоций.

Психологи предположили, что с годами брак может приносить больше пользы, связанной с положительными эмоциями, количество которых увеличивается в пожилом возрасте при совместном проживании.

Таким образом, супруги перестают постоянно спорить друг с другом и ругаться лишь через несколько десятилетий совместной жизни, когда к ссорам начинают относится с юмором.

Ранее в исследовании ученых из Великобритании говорилось, что жить в браке полезно для здоровья.