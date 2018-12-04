Ученые одним пугающим видео показали, как сигареты влияют на организм
10:03, 04 декабря 2018Зарубежные новости
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Ученые показали, какие именно химические вещества попадают в организм вместе с сигаретами и какой эффект они оказывают.
Курильщики все чаще сталкиваются с ограничениями, и нельзя исключать, что рано или поздно сигареты (в их классическом понимании) запретят. Но пока до этого далеко.
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Стоит отметить и такое опасное явление, как пассивное курение, передает Naked Science.
В такой неблагоприятной ситуации с курением хорошей антирекламой сигарет может стать наука. Ученые на видео показали, какие именно химические вещества попадают в организм вместе с сигаретами и какой эффект они оказывают.
Ранее американские ученые из Университета Флориды в Таллахасси заявили, что у детей и даже внуков отцов-курильщиков могут возникнуть проблемы с развитием.
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