Ученые одним пугающим видео показали, как сигареты влияют на организм

Ученые показали, какие именно химические вещества попадают в организм вместе с сигаретами и какой эффект они оказывают.

Курильщики все чаще сталкиваются с ограничениями, и нельзя исключать, что рано или поздно сигареты (в их классическом понимании) запретят. Но пока до этого далеко.

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Стоит отметить и такое опасное явление, как пассивное курение, передает Naked Science.

В такой неблагоприятной ситуации с курением хорошей антирекламой сигарет может стать наука. Ученые на видео показали, какие именно химические вещества попадают в организм вместе с сигаретами и какой эффект они оказывают.

Ранее американские ученые из Университета Флориды в Таллахасси заявили, что у детей и даже внуков отцов-курильщиков могут возникнуть проблемы с развитием.