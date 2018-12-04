Обнаружена неожиданная польза утреннего секса

Исследователи решили выяснить, как занятия сексом по утрам влияют на рабочее настроение.

Ученые Орегонского и Вашингтонского американского университета провели интересное исследование – о пользе утреннего секса.

В двухнедельном эксперименте участвовали 159 человек, работающие мужчины и женщины, состоящие в браке или сожительствующие, передает Focus.de.

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Ученые выяснили, что занимающиеся сексом по утрам партнеры днем работали намного продуктивнее. Более того, предавшиеся утехам с утра люди получали от работы больше удовольствия, погружались в нее глубже.

По мнению ученых, это могло произойти из-за снижения уровня стресса после любовных утех.

По словам руководителя исследования Кейт Ливитт, от недостатка секса активность сотрудника и его мотивация на работе могут упасть.

Ранее ученые выяснили, что качественный секс - идеальное средство от стресса и депрессии. Помимо физического удовлетворения, во время такого контакта в организме человека выделяется гормон счастья эндорфин.