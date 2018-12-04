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Обнаружена неожиданная польза утреннего секса

09:04, 04 декабря 2018
Зарубежные новости
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Ученые рассказали о преимуществах утреннего секса / фото pixabay.com

В двухнедельном эксперименте участвовали 159 человек, работающие мужчины и женщины, состоящие в браке или сожительствующие, передает Focus.de

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Ученые выяснили, что занимающиеся сексом по утрам партнеры днем работали намного продуктивнее. Более того, предавшиеся утехам с утра люди  получали от работы больше удовольствия, погружались в нее глубже. 

По мнению ученых, это могло произойти из-за снижения уровня стресса после любовных утех. 

По словам руководителя исследования Кейт Ливитт, от недостатка секса активность сотрудника и его мотивация на работе могут упасть.

Ранее ученые выяснили, что качественный секс - идеальное средство от стресса и депрессии. Помимо физического удовлетворения, во время такого контакта в организме человека выделяется гормон счастья эндорфин. 

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Теги: #ученые#секс