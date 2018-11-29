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Украина оказалась в лидерах по темпам распространения ВИЧ в Европе

11:48, 29 ноября 2018
Зарубежные новости
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За год в Европе зафиксированы 159 тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции / фото Hi-News.ru

Об этом свидетельствуют данные совместного доклада Европейского центра профилактики и контроля заболеваний и Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения, передает "Медуза".

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Согласно исследованию, в 2017 году в России диагностировались 71,1 новых случаев заражения ВИЧ на 100 тысяч человек. В Украине выявлены 37 случаев на 100 тысяч человек. В Беларуси и Молдове эти показатели составили 26,1 и 20,6 заражений на 100 тысяч человек соответственно.

В общей сложности за год в Европе зафиксированы 159 тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции. 

В исследовании отмечается, что в большинстве случаев вирус передавался при гетеросексуальных половых контактах (56%) и употреблении инъекционных наркотиков (30%).

Ранее ученые успешно завершили очередной этап клинических исследований экспериментальной вакцины против ВИЧ.

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Теги: #Украина#Россия#ВИЧ