Украина оказалась в лидерах по темпам распространения ВИЧ в Европе

В большинстве случаев ВИЧ передавался при гетеросексуальных половых контактах и употреблении инъекционных наркотиков.

Россия, Украина, Беларусь и Молдова являются лидерами по темпам распространения вируса иммунодефицита человека в Европе.

Об этом свидетельствуют данные совместного доклада Европейского центра профилактики и контроля заболеваний и Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения, передает "Медуза".

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Согласно исследованию, в 2017 году в России диагностировались 71,1 новых случаев заражения ВИЧ на 100 тысяч человек. В Украине выявлены 37 случаев на 100 тысяч человек. В Беларуси и Молдове эти показатели составили 26,1 и 20,6 заражений на 100 тысяч человек соответственно.

В общей сложности за год в Европе зафиксированы 159 тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции.

В исследовании отмечается, что в большинстве случаев вирус передавался при гетеросексуальных половых контактах (56%) и употреблении инъекционных наркотиков (30%).

Ранее ученые успешно завершили очередной этап клинических исследований экспериментальной вакцины против ВИЧ.