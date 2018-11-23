Опасные белки-"зомби" обнаружили в глазах людей

По мнению ученых, прионы попадают в глаза из мозга по зрительному нерву. Однако возможна и обратная ситуация.

Американские ученые обнаружили способность опасных белков-прионов, вызывающих ряд смертельных нейродегенеративных заболеваний, накапливаться в глазах человека.

Исследователи изучили глаза пациентов, умерших от болезни Крейтцфельдта-Якоба (при которой разрушается кора больших полушарий и других отделов мозга, что неизбежно приводит к смерти больного), и выяснили, что прионы широко распространились по сетчатке, роговице, зрительному нерву, склере и хрусталику, передает Science Alert.

Эти патогены распространяются внутри мозга подобно смертельной инфекции, заставляя здоровые белки принимать болезненные формы.

Читайте такжеВ мозге людей нашли ранее неизвестный участок

Существует несколько способов заражения прионными заболеваниями: по наследству; употребляя несвежее мясо; инфекция может быть занесена в организм во время различных операций, например, при пересадке роговицы от умерших доноров, у которых не была диагностирована болезнь Крейтцфельдта-Якоба — наиболее распространенная прионная болезнь.

По мнению ученых, прионы попадают в глаза из мозга по зрительному нерву. Однако возможна и обратная ситуация, когда при пересадке зараженной роговицы или при использовании грязного хирургического инструмента инфекция проникает в мозг.

Прионы - белки с аномальной структурой, способные катализировать превращение нормальных мембранных белков в такие же прионы.

Как сообщают СМИ, принцип действия этих белков напоминает зомби из фильмов ужасов, которые превращают здоровых людей в себя. В результате запускается цепная реакция, в ходе которой образуется большое количество аномальных молекул.