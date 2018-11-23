В мозге людей нашли ранее неизвестный участок

По словам ученых, открытый ими участок присущ только человеческому мозгу.

Сотрудники Научно-исследовательского института Австралии открыли в структуре человеческого мозга неизвестный ранее участок, расположенный рядом с областью, где головной мозг соединяется со спинным.

Открытый учеными ранее неизвестный участок в мозге получил название endorestiform nucleus. По словам специалистов, данная область человеческого мозга связана с обработкой сенсорной и двигательной информации от тела. Сигналы этого участка влияют на осанку, координацию и движения, передает MedikForum.

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Открыть неизвестную до сих пор структуру человеческого мозга удалось благодаря тому, что учеными был апробирован метод с использованием окрашивающих элементов, облегчающий распределение групп нейронов в соответствии с их функциями. Данный участок находится внутри мозжечкового стебля у нижнего основания мозга, рядом с участком, который отвечает за работу спинного мозга.

По словам ученых, открытый ими участок присущ только человеческому мозгу - у животных и приматов такой структуры не обнаружили. Предположительно, эта зона отличается от остальных тем, что ответственна за мелкую моторику, поэтому ее ни у кого нет, кроме человека.

Впрочем, для окончательных утверждений должны быть получены дополнительные сведения, и ученые продолжат изучать мозг человека при помощи МРТ. Также они намерены более пристально рассмотреть мозг шимпанзе,самых близких наших родственников в генетическом плане.

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