Найден способ остановить старение
Понижение активности белка клото является причиной, по которой мышцы по мере старения теряют способность к заживлению.
Об этом говорится в исследовании ученых Питтсбургского университета, передает MedicalXpress.
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В ходе эксперимента над мышами им давали раствор митохондриального препарата SS-31. После применения SS-31 наблюдалась повышенная регенерация мышечной ткани. Кроме того, белок клото оказывал омолаживающий эффект на организм, если его вводили в виде инъекции.
На здоровых и молодых мышей средство никакого воздействия не оказывало.
Известно, что повышенная активность белка клото увеличивает продолжительность жизни у экспериментальных животных, а дефицит молекулы провоцирует ускоренное старение.
По словам ученых, этот метод поможет восстановлению пожилых людей, переживших травму или операцию над мышцами.
Напомним, по мнению научных специалистов, старение начинается в 39 лет, но для большинства его самые первые симптомы оказываются незаметными.