В Китае выявили второй случай заражения человека крысиным гепатитом

Женщина обратилась в больницу со страшными симптомами.

В теле уже двоих пациентов в Гонконге обнаружили штамм гепатита E, носителями которого до этого времени были только крысы.

Открытие удивило китайских медиков, хотя пока не известно, имело ли такое заражение значительное влияние на здоровье пациентов, пишет The Guardian.

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«Из-за того, что крысиный штамм очень отличается от того, который наблюдался у людей, считалось, что он не может перескочить между видами. Это клиническое открытие», - сказал исследователь Гонконгского университета Сиддхарт Сридхар.

Издание отмечает, что штаммы гепатита Е часто передаются между людьми через зараженную воду, в частности в восточной и южной Азии. В Китае случалось много случаев инфицирования через недожаренную свинину. В стране разработали лекарство от гепатита Е, но препарат еще не сертифицирован и не доступен за пределами страны.

Тем временем, исследователи подтвердили, что нашли в теле 56-летнего пациента штамм гепатита Е, который раньше видели только в телах крыс во Вьетнаме.

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А второй случай заражения обнаружили во время анализа крови 70-летней женщины со слабым иммунитетом, которая обратилась в больницу Гонконга с жалобами на боль в животе, головную боль, анорексию и другие симптомы. Как оказалось, оба пациента живут в пределах трех километров друг от друга.