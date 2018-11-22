Ученые назвали сахар, убивающий раковые клетки

Ученые планируют выяснить, почему манноза действует избирательно, а также будет ли она эффективна при лечении рака у человека.

Сахар манноза, который применяется в качестве пищевой добавки, способен замедлить рост злокачественных опухолей и усиливать эффект химиотерапии.

Это выяснилось в ходе исследования на мышах, страдающих от различных типов рака, передает EurekAlert.

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В ходе исследования маннозу добавляли в питьевую воду или давали перорально грызунам, страдающим от рака поджелудочной железы, кожи или легких.

Оказалось, что сахар тормозит рост опухоли и не вызывает побочных эффектов. Более того, он даже увеличивает продолжительность жизни некоторых мышей.

Отметим, что раковые образования "подпитываются" глюкозой, распространение которой в организме способен блокировать сахар манноза. При этом добавка никак не противодействует поглощению глюкозы здоровыми тканями организма.

Ранее бельгийские ученые раскрыли молекулярный механизм, подавляющий иммунную систему и способствующий развитию рака.