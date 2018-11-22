Названа неожиданная польза запрета на курение

Политика запрета курения в общественных местах призвана сократить случаи госпитализации пациентов с сердечными заболеваниями. В новом исследовании Северо-Западного университета (Чикаго) доказывается, что это имеет положительный эффект и на показатели артериального давления среди некурящих.

Запрет на курение в общественных местах не только защищает пассивных курильщиков от развития рака легких, но и заметно понижает средний уровень «верхнего» артериального давления.

Об этом говорится в новом исследовании Американской ассоциации сердечно-сосудистых заболеваний, передает Naked Science, ссылаясь на журнал JAHA.

"Мы обнаружили, что некурящие взрослые, участвующие в исследовании, которые жили в районах, где был принят запрет на курение в общественных местах, имели более низкое систолическое ("верхнее" - Ред.) артериальное давление к концу периода наблюдения — по сравнению с теми, кто жил в районах, где таких ограничений не было", — утверждает ведущий автор исследования Стефани Майн.

Читайте такжеАлкоголь и курение назвали основными причинами болезней и преждевременной смерти

К своему удивлению ученые обнаружили, что антитабачная политика связана с понижением систолического артериального давления, но не влияет на показатели диастолического артериального давления или высокого кровяного давления. Исследователи пока не могут это объяснить, но подозревают, что дело во влиянии систолического артериального давления, которое ниже порога гипертонии.

Специалисты на протяжении 25 лет наблюдали за группой из 2600 добровольцев из числа молодых людей, постоянно проживающих в разных штатах США, где курение в общественных местах как разрешено, так и запрещено.

Отмечается, что у добровольцев из «некурящих» штатов уровень систолического давления был примерно на 1,14–1,5 мм рт. ст. ниже, чем у тех, кто жил в районах без подобных запретов.

Ранее американские ученые из Университета Флориды в Таллахасси заявили, что у детей и даже внуков отцов-курильщиков могут возникнуть проблемы с развитием.