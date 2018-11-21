Назван неожиданный способ продления жизни

Низкобелковая диета с высоким содержанием углеводов способствует высокой продолжительности жизни, отметили ученые.

Ученые Сиднейского университета выяснили, какой рацион питания способствует продлению жизни.

Ученые провели эксперимент, доказавший, что низкобелковая диета с высоким содержанием углеводов способствует высокой продолжительности жизни у мышей, передает EurekAlert.

Стоит отметить, что раньше считалось, что ограничение калорийности уменьшает риск преждевременной смерти и ограждает от возрастных заболеваний.

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Как подчеркнули исследователи, диета долгожителей острова Окинава и стран Средиземноморья состоит из небольшого числа белковых продуктов, включая рыбу, сою и другие растения. При этом основным источником углеводов является сладкий картофель батат. Похожая диета была выбрана учеными для лабораторных мышей, которые были использованы в эксперименте.

В ходе исследования грызуны ели продукты, содержащие крахмал и белок казеин. Оказалось, что высокоуглеводная диета уменьшает риск старческих болезней.

По мнению ученых, подобный эффект может быть более устойчивым у людей, чем тот, который оказывает низкокалорийная диета.

Ранее ученые выяснили, что средиземноморская диета способствует снижению массы тела и помогает худеющим не набрать вес снова.