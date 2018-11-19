Названы самые полезные правила гигиены после секса

После занятий сексом не забывайте пить больше воды, говорят эксперты.

Немецкие эксперты назвали несколько очень полезных гигиенических привычек, которым нужно следовать после занятий любовью.

Многие женщины прибегают к влагалищному душу после секса, но необходимо помнить о том, что этот душ может увеличить риск инфекций, передает MedikForum.

Дело в том, что во влагалище имеется натуральная пленка, которая защищает тело от проникновения бактерий, а при подобном душе ее просто смывают. Некоторый умеренный запах из влагалища абсолютно нормален, и волноваться не следует.

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Во время секса бактерии могут пробраться в мочеиспускательный канал, по которому из мочевого пузыря наружу уходит моча. После секса лучше посетить туалет и опорожнить мочевой пузырь. Кроме того, не забывайте воспользоваться салфеткой или туалетной бумагой, чтобы предотвратить распространение инфекции.

После занятий сексом не забывайте пить больше воды. Когда вы употребляете воду, то чаще посещаете туалет и тем самым промываете организм, оберегая его от возможных инфекций мочевыводящих путей.

Во время занятий любовью вы наверняка прикасались к гениталиям своего партнера, поэтому будет нелишним просто вымыть руки с мылом. В целом, мытье рук должно стать для вас привычкой, связанной с сексом.

Лишенные воздуха, потеющие зоны тела являются отличной площадкой для бактерий и грибков, которые здесь размножаются. Носите свободную одежду, пропускающую воздух к телу. Женщины должны избегать ношения тесных обтягивающих трусиков и бюстгальтеров, их лучше одевать только на время прелюдий и самого секса, чтобы "заводить" партнера.

Ранее ученые доказали, что регулярное занятие сексом оздоравливает организм. Так, секс помогает снять стресс и снижает чувствительность к боли благодаря выработке эндорфинов.