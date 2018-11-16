Назван признак скорого появления рака

Активизация молекулы SGLT2 является способом обеспечивать раковую опухоль глюкозой, выяснили ученые.

Повышение в клетках организма специфической молекулы SGLT2 говорит о скором развитии рака.

Об этом заявили ученые из Калифорнийского университета, передает MedicalXpress.

В ходе исследования выяснилось, что опухоли питаются углеводами и глюкозой через SGLT2. Эта молекула в большом количестве присутствовала в раковых клетках.

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Кроме того, повышение концентрации SGLT2 может происходить до возникновения опухоли, что делает его удобным маркером для выявления злокачественных заболеваний на ранних стадиях.

До этого в научных исследованиях уже устанавливалось, что молекула SGLT2 (натрий-глюкозный котранспортер 2), может влиять на появление некоторых типов рака, включая рак простаты и поджелудочной железы.

"Раковые клетки нуждаются в глюкозе, чтобы обеспечить свое выживание и рост, а SGLT2 является белком, отвечающим за перенос глюкозы внутрь клеток", - объяснили ученые.

Ранее бельгийские ученые раскрыли молекулярный механизм, подавляющий иммунную систему и способствующий развитию рака.