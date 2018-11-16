Ученые выяснили, как секс помогает в работе

Хороший секс усиливает ощущение счастья и повышает производительность труда, выяснили ученые.

Хороший секс на выходных помогает увеличить производительность на работе.

Об этом свидетельствуют результаты исследования среди 2 тысяч сотрудников одной из фирм Великобритании, сообщает издание Mirror.

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Работодатель в рамках эксперимента позволил им брать дополнительные выходные для занятий сексом. 78% респондентов ответили, что именно достижение оргазма помогает им по-настоящему расслабиться после трудовой недели. Также 40% опрошенных сообщил, что после секса по выходным чувствуют себя гораздо лучше и настроены на рабочую неделю.

66% участников опроса указали, что, получив желаемое, они чувствуют себя продуктивнее.

Ранее ученые доказали, что регулярное занятие сексом оздоравливает организм. Так, секс помогает снять стресс и снижает чувствительность к боли благодаря выработке эндорфинов.