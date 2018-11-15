Ученые выяснили, что холодная погода склоняет людей больше пить спиртного

В холодных странах случаи алкоголизма и развитие на его фоне цирроза печени встречаются гораздо чаще.

Склонность людей к употреблению алкоголя связана с климатическими условиями.

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К такому выводу пришла группа международных ученых из США, Испании и Мексики, пишет Весь Харьков со ссылкой на Hepatology.

Специалисты проанализировали данные об уровне потребления спиртного в 193 странах и соотнесли их с климатом в этих государствах. Выяснилось, что в самых холодных странах жители более склонны к выпивке, в то время как в солнечных и теплых регионах уровень потребления алкоголя ниже.

Кроме того, в холодных странах случаи алкоголизма и развитие на его фоне цирроза печени встречаются гораздо чаще.

По мнению ученых, что в холодном климате алкоголь может использоваться в качестве согревающего средства и метода борьбы с депрессией. Из-за плохой и пасмурной погоды риск возникновения психологических проблем, таких как депрессия и стресс, выше.