Найден новый способ предсказать скорую смерть
Скорость ходьбы человека может указать на риск преждевременной смерти.
Об этом заявили ученые из Университета Южной Калифорнии. Они выяснили, что чем быстрее темп ходьбы у человека, тем лучше его здоровье, передает MedicalXpress.
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"Действительно вероятность скорой смерти можно определить по тому, на сколько быстро идет человек", - заявила один из авторов работы Кристина Диели-Конрайт.
По словам ученых, данный показатель позволяет судить о состоянии нервной системы и развитии сердечно-сосудистых заболеваний.
При этом исследователи подчеркнули, что медленная походка не говорит о риске скорой смерти, она указывает на приблизительный биологический возраст человека: если походка человека замедляется, это указывает на появление проблем со здоровьем.
Ранее британские исследователи выяснили, что ожирение или недостаток массы тела может привести к сокращению жизни на четыре года.