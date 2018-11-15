Найден новый способ предсказать скорую смерть

Медленная походка не говорит о риске скорой смерти, она указывает на приблизительный биологический возраст человек.

Скорость ходьбы человека может указать на риск преждевременной смерти.

Об этом заявили ученые из Университета Южной Калифорнии. Они выяснили, что чем быстрее темп ходьбы у человека, тем лучше его здоровье, передает MedicalXpress.

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"Действительно вероятность скорой смерти можно определить по тому, на сколько быстро идет человек", - заявила один из авторов работы Кристина Диели-Конрайт.

По словам ученых, данный показатель позволяет судить о состоянии нервной системы и развитии сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом исследователи подчеркнули, что медленная походка не говорит о риске скорой смерти, она указывает на приблизительный биологический возраст человека: если походка человека замедляется, это указывает на появление проблем со здоровьем.

Ранее британские исследователи выяснили, что ожирение или недостаток массы тела может привести к сокращению жизни на четыре года.