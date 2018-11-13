Обнаружена неожиданная польза чая

Исследователи рассказали о пользе чая для сердца.

Употребление чашки чая в день снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Это выяснили специалисты Университета Западной Австралии, сообщает издание Live Science. В исследовании, которое длилось 23 года, принимали участие более 50 тысяч человек, примерно у 12 тыс. из них страдали из-за проблем с сердцем.

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Ученые пришли к выводу, что употребление продуктов, содержащих около 500 миллиграммов флавоноидов, защищает от возникновения и развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Такое количество флавоноида содержится, например, в чашке чая или горсти черники, подчеркнули исследователи.

Ранее новое исследование американских медиков показало, что даже люди, которые выпивают по 8 чашек в день, живут немного дольше тех, кто не пьет кофе совсем.