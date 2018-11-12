Ученые предупредили об опасности Facebook и Instagram для здоровья

Обилие соцсетей в жизни человека приводит его к одиночеству и депрессии, выяснили ученые.

Психологи из Пенсильванского университета в США пришли к выводу, что продолжительное использование соцсетей может привести к депрессии.

Результаты исследований, которые проводились на протяжении трех недель среди 143 студентов, публикует Journal of Social and Clinical Psychology.

В качестве объектов исследования ученые выбрали Facebook, Instagram и Snapchat. Ученые выяснили, что из-за чрезмерного увлечения соцсетями чувство одиночества у человека резко возрастает.

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Перед экспериментом его участники ответили на ряд вопросов для определения настроения и самочувствия и замерили среднее время активности в соцсетях.

Всех студентов разделили на две группы. В первой добровольцы уделяли соцсетям столько же времени, как и раньше. Члены второй группы тратили на каждую из соцсетей не более 10 минут в день.

После завершения эксперимента психологи подготовили специальную анкету для студентов с семью показателями: социальная поддержка, страх выпасть из окружения, одиночество, тревожность, депрессия, самооценка и самопринятие.

В итоге были сделаны выводы, что обилие соцсетей в жизни человека приводит его к одиночеству и депрессии.

Ранее канадские ученые пришли к выводу, что развитие депрессии резко повышает шансы умереть в раннем возрасте и для мужчин, и для женщин.