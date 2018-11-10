Ученые рекомендуют детям играть на улице, чтобы предотвратить проблемы со зрением

Вместе с тем ученые подчеркивают, что редкое пребывание на открытом воздухе лишь коррелирует с близорукостью, но не вызывает ее.

К 2050 году близорукость затронет почти 4,8 миллиарда человек, что на 2,8 миллиарда больше, чем в 2010-м.

В Китае, где более 90 процентов молодых людей близоруки, это считается эпидемией, пишет Naked Science.

В то время как те, кто носят очки, обычно винят в слабом зрении гены, генетика сама по себе не может объяснить эту быстро развивающуюся проблему. Эксперты утверждают, что мы недооцениваем то, насколько наше зрение зависит от окружающей среды - и, в частности, от пребывания на открытом воздухе. Сегодня появляется все больше исследований, которые предполагают, что время, проведенное с друзьями на улице, может снизить риск развития близорукости у ребенка.

Помимо того, что, находясь на открытом воздухе, вы заставляете глаза смотреть вдаль, жизненно важным для зрения компонентом оказывается воздействие наружного освещения, так как оно замедляет осевой рост глаза, который и способствует близорукости.

"После того как ваш ребенок родился, вы уже не на многое можете повлиять, поэтому важно понимать, что время, проведенное в помещении за повседневными делами, повышает риск возникновения близорукости", - говорит Кэти Уильямс, сотрудница Королевского колледжа Лондона и соавтор исследования, опубликованного в журнале British Journal of Ophthalmology.

В исследовании участвовал 1 991 близнец, все они родились в период 1994-1996 годов в Великобритании. В течение первых 16 лет их жизни исследователи анализировали развитие и поведение каждого ребенка с помощью анкет и тестов, а также следили за состоянием их зрения. Результаты работы оказались довольно необычными.

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Например, исследование показало, что у детей, родившихся после успешного лечения бесплодия их родителей, вероятность развития близорукости на 25-30 процентов ниже, чем у их сверстников. По мнению Уильямс, это может быть отчасти связано с тем, что младенцы, рожденные после лечения бесплодия, имеют тенденцию к снижению веса после более недостаточного пребывания в утробе матери и, согласно некоторым данным, отставание в развитии и снижение когнитивных показателей.

Кроме того, исследователи выяснили, что у родившихся летом близорукость развивается в два раза чаще. Скорее всего, это связано с тем, что такие дети начинают ходить в школу раньше многих своих сверстников. Также ученые обнаружили, что шансы развития близорукости возрастают на 33 процента при высоком уровне образования матери. Ученые предполагают, что это может иметь какое-то отношение к связи интеллекта и близорукости, однако признают, что такие факторы, как социальный статус и финансовое положение, также играют определенную роль.

И конечно, нельзя забывать о технологиях. В исследовании на близнецах часы, проведенные за компьютерными играми в раннем подростковом возрасте, также увеличивали шансы стать близорукими. И не только потому, что экран негативно влияет на глаза (безусловно, это факт), но и потому, что ребенок проводит мало времени на открытом воздухе. Это относительно новое явление, которое, как было установлено, вредит развитию глаз.

Однако вместе с тем ученые подчеркивают, что редкое пребывание на открытом воздухе лишь коррелирует с близорукостью, но не вызывает ее, а влияние пользования девайсами на организм человека еще только нуждается в исследованиях.